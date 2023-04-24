На красотку из «Жестоких игр» без слез не взглянешь: всему виной неизлечимая болезнь

Молодежная драма «Жестокие игры» с Сарой Мишель Геллар побила в свое время все рекорды популярности. Молодые актеры стали мировыми звездами, и в их числе оказалась Сэльма Блэр. Она сыграла милую и наивную девушку Сесиль, доверчивостью которой пользовались главные герои.

Сегодня 50-летняя Блэр переживает не лучшие времена. Дело в том, что у актрисы неизлечимое заболевание — рассеянный склероз. Сэльма часто появлялась на публике с тростью, ведь при ее диагнозе возникают проблемы с конечностями. Также у больных рассеянным склерозом наблюдается постоянная усталость, тремор и потеря речи.

Сэльма старается держаться, но по ее внешнему виду все и так ясно. Ее взгляд утратил былую искру и стал тусклым, а внешний вид актрисы теперь растрепанный и неухоженный. Теперь она уже не та милая красотка, какой была в «Жестоких играх».

Блэр часто выкладывает посты о своем состоянии, но не всем подписчикам нравятся эти откровения. Они обвиняют актрису в зацикленности на себе и своей болезни. Сэльма же категорически не согласна с критикой в свой адрес.