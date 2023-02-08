На красавчика не подумаешь: гляньте, кто сгубил жизнь звезды фильма «Король-олень»

Валентина Малявина громко заявила о себе, снявшись в фильме «Король-олень». Звезда тут же оказалась в числе самых ярких и красивых актрис советского кинематографа, и многие были уверены, что впереди ее ждет еще больший успех.

Однако артистке не повезло встретиться с человеком, погубившим ее жизнь. Малявина так и не нашла счастья в личной жизни: после неудачных браков она закрутила роман со Станиславом Жданько, который был на 13 лет младше. Коллеги встречались около трех лет, в течение которых постоянно прикладывались к бутылке.

Один из таких вечеров, когда возлюбленные вновь употребляли спиртное, закончился трагедией. Малявина и Жданько принялись бурно выяснять отношения, а после ссоры тело актера было обнаружено на кухне без признаков жизни. Причиной смерти стало ножевое ранение в грудь. Сначала случившееся признали самоубийством, но после обвинили в трагедии актрису.

Звезду экрана приговорили к девяти годам тюрьмы, но через пять лет она вышла по амнистии. После этого актриса даже играла в театре и появлялась на большом экране, однако любовь к горячительным напиткам сделала свое дело. Во время одной из посиделок Малявину жестоко избили — она упала и получила серьезную травму головы, из-за которой лишилась слуха и зрения. Последние 20 лет жизни артистка провела в доме престарелых и умерла, забытая всеми, осенью 2021 года.