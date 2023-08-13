«На кладбище»: 92-летний Краско воссоединился с сыном Андреем

Совсем недавно у Ивана Краско наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Актер экстренно попал в клинику с подозрением на инсульт. К счастью, медики вовремя оказали ему помощь, и артист быстро пошел на поправку. На днях Краско выписали домой, где он продолжит восстановление.

Но вместо спокойного пребывания в квартире 92-летний актер пожелал воссоединиться с давно умершим сыном. По крайней мере, именно на могилу Андрея Краско в день его рождения 10 августа первым делом направился артист.

«Еще полностью не прошел реабилитацию, а уже рвался к сыну на кладбище», — объяснил директор звезды кино Вячеслав Смородинов в беседе с Teleprogramma.pro.

По его словам, Иван Краско никогда не пропускал эту памятную дату, поэтому не сделал исключение и в этом году, даже учитывая свое состояние. При этом не секрет, что при жизни сына у артиста с ним были довольно прохладные отношения. Они редко общались и конфликтовали по многим вопросам. Но смерть актера стала большим ударом для Краско.