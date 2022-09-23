На какой шантаж пошла 4-летняя Наташа из «Подкидыша»: опешила бы и Раневская

Сценаристки картины «Подкидыш» Рина Зеленая и Агния Барто сразу приняли решение о приглашении на роли взрослых персонажей их любимых актеров. Поэтому образы героев писались под характеры Фаины Раневской и Ростислава Плятта. Режиссер Татьяна Лукашевич спорить с этим не стала. Но самой капризной и эксцентричной на съемках оказалась далеко не звезда Раневская, известная своим экстравагантным чувством юмора.

Создатели долго думали над выбором актрисы на роль 4-летней Наташи. Некоторые родители наотрез отказывались отпускать детей на съемки, а иногда и сами малыши, увидев камеры и большое количество людей, не могли вести себя естественно. Поиски прекратились, когда на пробы пришла маленькая Вероника Лебедева. Она свободно чувствовала себя в любой обстановке, но ангельская внешность таила в себе очень непростой нрав.

Уже при работе над первым эпизодом Вероника закатила истерику. Она хотела играть с ребятами на Чистых прудах, а не слушаться команд режиссера. Даже сценаристки, обладающие богатым опытом работы с детьми, не смогли найти с ней общий язык — в ответ на их уговоры девочка лишь топала ногами. А оператора, который просил ее посмотреть в камеру, Вероника и вовсе начала шантажировать, требуя от него подарить ей велосипед.

Проблемы продолжались несколько дней, и съемки чуть не провалились. В ситуацию вмешалась Лукашевич. Она отвела в сторону Веронику и поговорила с ней строго, по-взрослому. Такой непривычный тон заставил девочку упокоиться и начать работу, вспоминала в своей книге «Разрозненные страницы» Рина Зеленая.