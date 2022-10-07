На каких мультфильмах СССР Мила Кунис растит детей: без конфуза не обошлось

Поклонники голливудской актрисы Милы Кунис прекрасно знают о наличии у нее русских корней, да и сама она регулярно об этом говорит. А не так давно выяснилось, что и своих детей она воспитывает на русской и советской культуре.

В ходе недавней беседы с журналисткой Соной Мовсисян Кунис рассказала, что она с детства росла на советских мультфильмах, а теперь их смотрят и ее дети — дочь Уайатт и сын Димитрий. У них есть игрушечные Чебурашка и крокодил Гена, а еще они регулярно смотрят советского «Винни-Пуха».

Именно из-за легендарного мультфильма Миле пришлось испытать настоящий позор в разговоре с мужем — актером Эштоном Кутчером.

Несколько лет назад во время разговора с Эштоном Мила сказала ему, что Винни-Пуха придумали в России, после чего со стыдом узнала, что ошиблась. Супруг объяснил ей, что настоящий автор знаменитого медвежонка — британец Алан Милн.