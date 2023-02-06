На грани развода: соседка Проскуряковой раскрыла причину ее раздора с мужем

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали мужем и женой в 2010 году, а спустя пять лет у них родилась дочь Вероника. Преданные фанаты уверены, что артистов можно смело назвать одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, однако последнее время их близкие все чаще рассказывают о ссорах внутри семьи.

Так, по словам их соседки Милены Дейнеги, композитор так и не смог забыть свою вторую жену Наташу Королеву. Якобы он не так давно видел певицу на одном из шоу и весь вечер не мог оторвать от нее взгляд. Проскурякова не пропустила поведение супруга, после чего в их доме начались ссоры и постоянные конфликты.

«Ходят слухи, что они разводятся», — призналась Дейнега в шоу «Ты не поверишь!».

Раздор оказался настолько серьезным, что стал одной из причин, почему Николаев оказался в больнице. Вот уже несколько недель он находится под наблюдение врачей из-за обширного инфаркта. И спровоцировать его могли как раз душевные переживания и ссоры.

Конфликты сказались и на Проскуряковой. По словам Дейнеги, артистка больше не сдерживается, постоянно ругается и срывается не людей. И началось это как раз в новом году.