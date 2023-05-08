На фразу таксиста из «Брата 2» не обращали внимания 20 лет: вот в чем ее смысл

В фильме «Брат 2» каждый персонаж получился ярким и незабываемым. Чего стоит только московский таксист, который подвозил Данилу до дома Кости. Монолог водителя многие выучили наизусть, однако далеко не каждый знает скрытый подтекст одной его фразы.

Когда таксист подвозит Багрова, он раздраженно говорит:

«За тем домом?! Это театр на Таганке за тем домом».

Эта фраза была вложена в уста персонажа не просто так. Дело в том, что актер Константин Желдин, сыгравший ворчливого водителя, больше 30 лет прослужил в театре на Таганке. То есть для него это было особое место, ставшее частью его жизни.

Скорее всего, эту фразу режиссер и сценарист Алексей Балабанов придумал уже после того, как утвердил актера на роль. Так возникала ироническая отсылка к театру, где служил «таксист».

«Брат 2» сделал Желдина популярным и востребованным актером. Он снялся в сериале «Ликвидация» в роли Штехеля, а также в экранизации «Тихий Дон» 2015 года — там артист сыграл деда Гришаку. Сегодня актер жив, бодр и готовится отмечать в октябре свое 90-летие.