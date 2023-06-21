На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело

Красавица Анна Самохина блистала на экране в 80-е и 90-е. К сожалению, актриса ушла из жизни в самом расцвете — на момент смерти ей было всего 47 лет. У Самохиной осталась дочь Александра, которая тоже снимается в фильмах и сериалах.

Наследница кинозвезды появлялась во многих российских телепроектах, среди которых «Черный ворон», «Линии судьбы», «Тайны следствия», «Великолепная пятерка». С годами Александра становится все больше похожа на свою звездную мать. У Самохиной-младшей такие же роскошные черные волосы, раскосые глаза и высокие скулы. Поклонники Анны Владленовны не могут смотреть на Александру без слез, ведь в ней они видят свою любимицу, которую уже не воскресить.

Недавно дочь Самохиной рассказала о последних днях ее жизни. Актриса слишком поздно узнала о том, что у нее рак. Анна Владленовна превосходно себя чувствовала и планировала отдых на Гоа, но внезапно у нее случился страшный приступ. Врачи выявили онкологию. Актриса прошла курс химиотерапии, но тщетно. От отчаяния Самохина прибегала даже к народной медицине. Все меры оказались напрасными, и Анна Владленовна ушла из жизни.