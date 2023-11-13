На это грустно смотреть: Крюкова из «Бандитского Петербурга» снималась в фильмах для взрослых

В конце 90-х Евгения Крюкова снялась в популярном криминальном сериале «Бандитский Петербург» в роли следователя Лидии Поспеловой. Позднее артистка принимала участие в других успешных картинах «Марьина роща», «Мосгаз» и «Подражатель». Однако до звездного прорыва знаменитость засветилась в сомнительной картине.

Одним из первых фильмов для актрисы стала французская лента «Секс и перестройка». По сюжету европейские кинематографисты приезжают в Советский Союз, чтобы снять эротику с участием местных красавиц. Этот перестроечный фильм, вышедший на экраны в 1990 году, полон сцен 18+.

Крюкова не могла отказаться от такого предложения и выразила готовность показать в кадре многое. Красотка не постеснялась сняться в откровенных эпизодах, рассчитывая получить ценный опыт и прославиться. Надежды актрисы вполне оправдались.