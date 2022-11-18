«На экране просто лапочка»: что творит Гордон во время съемок шоу «Мужское / Женское»

Ток-шоу о семейных отношениях «Мужское / Женское» начало выходить на федеральном канале еще в 2014 году. Все это время гостям помогали разобраться с проблемами Юлия Барановская и Александр Гордон. Журналист зарекомендовал себя как резкий, суровый, но справедливый советчик. Но зрители, которым довелось побывать на съемочной площадке, говорят о нем другое.

«Тот ведущий, который на экране, — просто лапочка по сравнению с тем, что в жизни», — рассказали в своих отзывах пользователи Сети.

Комментаторы подчеркнули, что обычно Александр ведет себя корректно по отношению к гостям. Но иногда история героев может затянуться надолго и обрастать ненужными деталями, тогда Гордон выходит из себя. Вот почему в итоговый вариант выпуска иногда входят сцены, в которых ведущий некрасиво кричит на гостей. Это потому, что он и в жизни не может сдержать негативные эмоции.