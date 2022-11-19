На экране чудовище: вы вздрогнете, узнав как в реальной жизни выглядит сумасшедшая из «Американской истории ужасов»

Пациентка психиатрической лечебницы Брайрклифф по имени Пеппер стала одной из наиболее запоминающихся персонажей второго сезона «Американской истории ужасов». По сюжету, героиня страдает микроцефалией и сначала выступает в Шоу уродов, а потом живет в психушке.

Но мало кто знает, что роль Пеппер исполняет привлекательная американская актриса Наоми Гроссман.

Ради съемок в картине артистка побрилась налысо, а на ее лицо каждый раз накладывали грим в течение трех часов.

Гроссман 47 лет. До выхода сериала актриса была мало знакома широкой публике. Наоми Гроссман мелькала в сериалах «Тайны отца Даулинга» и «Сабрина — маленькая ведьма», а также снималась в короткометражках. Но после выхода «Американской истории ужасов» стала настоящей звездой и появилась в еще нескольких сезонах проекта.