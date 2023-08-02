На двух стульях: всплыла правда о романе Сенчуковой и Рыбина

Сегодня Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. И мало кто помнит, как некрасиво начинались отношениях возлюбленных.

Для артиста брак с певицей стал третьим по счету. Отношения с Сенчуковой музыкант начал, когда еще был женат на Елене Шведовой. Он долго скрывал от супруги тот факт, что встречается с другой женщиной.

А вот Сенчукова прекрасно знала, что ее избранник — человек несвободный. Много раз она хотела порвать с Рыбиным, но чувства к нему всегда оказывались сильнее. Между тем ради маленькой дочери Маши артист не спешил с разводом со второй женой. Однако момент, когда он рассказал Шведовой правду, все же настал. Супруги разъехались, но по документам долго оставались мужем и женой.

Официально солист группы «Дюна» оформил развод только в 1998 году. На это звезду подвигла новость о том, что Сенчукова ждет ребенка. Возлюбленные поженились и вскоре у них родился сын, которого счастливые родители назвали Василием.