На что в СССР шли ради «идеальной» фигуры: от рецепта вас бросит в дрожь

Почти во все времена женщины изнуряли себя диетами, чтобы достичь желаемых форм. Но порой красавицы были вынуждены не худеть, а превращаться в пышек. Особенно часто своими фигурами жертвовали актрисы. Режиссеры не щадили своих подопечных, заставляя их соблюдать специфическую диету.

Так, для того чтобы перевоплотиться в легендарную Аксинью из «Тихого Дона», Элине Быстрицкой пришлось следовать суровым рекомендациям Сергея Герасимова. По мнению режиссера, она не выглядела как коренная казачка. Поэтому он поставил ей ультиматум: если актриса не превратится в дородную женщину, о роли пусть даже и не мечтает. Быстрицкая приняла этот вызов.

Отныне ее постоянным блюдом стала сметана с медом. Позже актриса призналась, что это испытание стало для нее сущим кошмаром. Но роль была настолько желанной, что отказываться от затеи она даже не думала. В итоге Элине Авраамовне удалось набрать 15 килограммов и убедить Герасимова, что она и есть та сама Аксинья.

Кроме того, для пущей убедительности режиссер требовал от актрис, чтобы их нежные руки стали рабочими. Он велел им чаще стирать дома, убираться и скоблить полы. Современным артисткам такие рекомендации покажутся издевательством.