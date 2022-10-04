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На что пошли в сериале «Семнадцать мгновений весны» ради больного актера: хитрость поразит

4 октября 2022 15:45
На что пошли в сериале «Семнадцать мгновений весны» ради больного актера: хитрость поразит

Талант актера позволял полностью маскировать его проблемы со здоровьем.

Тот, кто хорошо знает знаменитый телесериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», должен помнить сцену в поезде, в которой Штирлиц беседует с немецким генералом. Роль последнего блистательно исполнил народный артист СССР, лауреат Государственной премии Николай Гриценко.

Николай Олимпиевич был настолько талантливым, что даже десятиминутная эпизодическая роль врезалась в память зрителей раз и навсегда. К моменту съемок здоровье актера уже было не на высоте: начало сказываться многолетнее увлечение артиста спиртным. Актер очень быстро терял память, и, чтобы он не забывал текст собственной роли, Лиознова поручила расставить по съемочной площадке щиты с репликами Гриценко из сценария.

Как позже вспоминала режиссер, всю сцену с участием народного артиста приходилось сначала разыгрывать при выключенной камере: это было нужно для того, чтобы понять, где именно должны стоять щиты с подсказками. И лишь потом начинались съемки. Но в этот момент, как говорила Лиознова, Николай Олимпиевич преображался так, что в итоге никто из зрителей даже не мог заподозрить, что он читает свою роль по шпаргалке.

Фото: Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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