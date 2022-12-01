На что пошла Елизавета II ради рождения сына: любая россиянка придет в ужас

Елизавета II была известна как любительница смелых поступков и реформ. Она пересмотрела многие устои монашества и регулярно нарушала установленные правила. Как оказалось, ее смелость распространялась и на личную жизнь, а в том числе и на рождение собственных детей.

Так, королева предпочла прибегнуть к практике «сумеречного сна». Суть этого метода в том, что будущей матери перед родами дают сильнодействующие лекарственные препараты, среди которых, например, морфин. И когда роженица засыпает, то врачи вытаскивают ребенка щипцами, так как она уже не может контролировать свое тело.

Подобным образом, как рассказал бывший член Парламента Джайлс Брандрет, который планирует выпустить свою книгу о королеве, Елизавета родила твоих своих детей. Доподлинно не известно, почему она согласилась именно на эту практику, ведь еще в прошлом веке «сумеречный сон» начали запрещать врачи по всему миру.

Сегодня подобный способ родов считается крайне опасным и не разрешается в частных и государственных больницах. Многие эксперты с удивлением отмечают, что решение королевы было смелым и безответственным, ведь она могла навредить не только наследникам, но и себе из-за, например, неправильной дозировки препаратов.