На «честное» фото без слез не взглянешь: что стало с красоткой из «Ангелов Чарли»

Дрю Бэрримор, несмотря на свою привлекательность, не раз слышала упреки в адрес своей внешности и фигуры. Тем не менее в ближайшем будущем девушка вряд ли будет бороться со своими изъянами. Дело в том, что она всячески пытается избежать любого хирургического вмешательства.

Поклонники полюбили актрису благодаря роли рыжеволосой шпионки в фильме «Ангелы Чарли». В этом боевике красавица восхитила зрителей своей игрой, а также яркими образами, подчеркивающими ее шикарный бюст. Но с выхода картины прошло уже немало времени, и внешность артистки претерпела много изменений.

Бэрримор является адептом естественного старения, поэтому не пользуются уколами ботокса, чтобы скрыть свои возрастные особенности. Кожа женщины утратила упругость, и теперь ее лицо покрыто морщинами. Помимо этого, глядя на личные фото знаменитости, можно заметить, что она не пользуется косметикой, из-за чего кажется еще старше. И сегодня она уже не похожа на красивую шпионку из боевика.