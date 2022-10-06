На будущем Орбакайте поставили крест: хватило нескольких слов

Кристине Орбакайте не удалось повторить успех своей матери — Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Песни артистки не пользуются любовью слушателей, и в будущем эта ситуация никак не изменится. Как оказалось, на карьере певицы и вовсе поставили крест.

О том, что некогда подающая большие надежды исполнительница оказалась на задворках российского шоу-бизнеса, в беседе с порталом «Экспресс газета » заявил музыкальный продюсер Павел Рудченко. Эксперт «отправил» наследницу Пугачевой жить за границу, уточнив, что если она действительно навсегда уедет в Майами, где владеет недвижимостью, то этого в России никто и не заметит.