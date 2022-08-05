Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На благо Америки: чем занимаются дети «теледоктора» Малышевой

На благо Америки: чем занимаются дети «теледоктора» Малышевой

5 августа 2022 15:35
На благо Америки: чем занимаются дети «теледоктора» Малышевой

Сыновья телеведущей переехали в США сразу после окончания институтов.

61-летняя Елена Малышева является лицом российского федерального канала. На протяжении последних 25 лет она ведет в эфире программы о здоровье, став за это время главным «теледоктором» страны. Но немногие из поклонников Малышевой знают, что ее сыновья уже давно работают на благо Америки.

Как выяснилось, и Василий, и Юрий после окончания российских университетов переехали в США, где нашли себе работу по душе. Старший сын Малышевой Юрий, выучившийся в России на хирурга, в Америке продолжил образование. Он углубил знания по кардиологии и нашел работу в американском госпитале. В пандемию коронавируса Юрий вместе с другими врачами был на передовой борьбы с болезнью и трудился в реанимации. За рубежом он женился: сейчас у 34-летнего мужчины уже трое детей.

А вот Василий не стал связывать жизнь с медициной и получил диплом юридического вуза. В США он занялся интернет-бизнесом, основав развивающуюся компанию. Пока 31-летний мужчина не обзавелся семьей. Малышева часто навещает сыновей в Америке и имеет там недвижимость, но переезжать не планирует, сообщает «СтарХит».

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Читать далее 6 августа 2022
В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой Читать далее 6 августа 2022
Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Читать далее 6 августа 2022
«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог «Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог Читать далее 6 августа 2022
7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам 7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам Читать далее 6 августа 2022
Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Читать далее 6 августа 2022
Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей Читать далее 6 августа 2022
Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Читать далее 6 августа 2022
Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Читать далее 6 августа 2022
Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Читать далее 6 августа 2022
Related video