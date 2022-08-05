На благо Америки: чем занимаются дети «теледоктора» Малышевой

61-летняя Елена Малышева является лицом российского федерального канала. На протяжении последних 25 лет она ведет в эфире программы о здоровье, став за это время главным «теледоктором» страны. Но немногие из поклонников Малышевой знают, что ее сыновья уже давно работают на благо Америки.

Как выяснилось, и Василий, и Юрий после окончания российских университетов переехали в США, где нашли себе работу по душе. Старший сын Малышевой Юрий, выучившийся в России на хирурга, в Америке продолжил образование. Он углубил знания по кардиологии и нашел работу в американском госпитале. В пандемию коронавируса Юрий вместе с другими врачами был на передовой борьбы с болезнью и трудился в реанимации. За рубежом он женился: сейчас у 34-летнего мужчины уже трое детей.

А вот Василий не стал связывать жизнь с медициной и получил диплом юридического вуза. В США он занялся интернет-бизнесом, основав развивающуюся компанию. Пока 31-летний мужчина не обзавелся семьей. Малышева часто навещает сыновей в Америке и имеет там недвижимость, но переезжать не планирует, сообщает «СтарХит ».