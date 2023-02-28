На Алека Болдуина страшно смотреть: что стало с актером после фатального выстрела

На съемочной площадке актеры могут получать переломы, вывихи и даже психологические травмы, если дело касается фильмов ужасов. Но Алекс Болдуин умудрился заработать реальный уголовный срок.

Во время создания вестерна «Ржавчина» мужчина выстрелил из пистолета, считая, что в нем находятся холостые патроны. Но именно в тот момент там были настоящие пули, из-за чего погиб оператор и сильно пострадал режиссер. Юристы знаменитости уже смогли сократить срок обвинения, и теперь подсудимому грозят полтора года заключения в тюрьме.

Но за время судебного процесса актер прошел через всевозможные наказания. Он столкнулся с осуждением окружающих и ненавистью, а ответственность за восьмерых детей тяжким грумом легла на его плечи. Из-за этого голубоглазый красавчик превратился в седого старика с ужасными мешками под глазами и потухшим взглядом. Хотя его жена не кажется отчаявшейся и продолжает поддерживать супруга, выкладывая совместные фотографии.