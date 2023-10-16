«Мы с Константином расстались»: Брежнева заговорила на болезненную тему

Почти год в СМИ ходили слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Звезды словно воды в рот набрали и делали вид, будто ничего не случилось. И вот, наконец, певица прервала молчание.

Говорили, что продюсер изменил жене с молодой артисткой Софией Тарасовой. Это предположение, как и все остальные, экс-солистка «ВИА Гры» назвала спекулятивной темой. Отрицать разрыв не имеет смысла, но называть его истинные причины исполнительница отказывается.

«Мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать», — с таким посылом выступила блондинка в своих социальных сетях.

Вдобавок она попросила общественность отнестись к их решению с уважением.

Однако пока публика относится к происходящему со злорадством. Хейтеры насмехаются над знаменитостью, считая, что та получила по заслугам. В свое время Брежнева увела Меладзе из семьи, но ведь недаром говорят, что на чужом несчастье счастья не построишь.