«Мы не справились»: дочь Машкова объявила о разрыве с отцом

Мария Машкова рассказала о прекращении общения со своим отцом Владимиром Машковым. Подробностями ситуации она поделилась в личных социальных сетях.

Как призналась знаменитость, за долгие годы общения между ней и Машковым-старшим накопилось большое количество противоречий и сложностей. В итоге этой весной они окончательно прекратили разговаривать, а все публичные появления артиста вызывают у нее лишь негативные эмоции, хотя она и постаралась сохранить теплое к нему отношение.

«С папой сложных накопившихся за жизнь обстоятельств было больше, и мы не справились», — рассказывает знаменитость.

Пользователи Сети не оставили без внимания откровенный рассказ знаменитости. Многие признались, что за последние месяцы также испортили отношения со своими родными и прекрасно понимают, в какой ситуации оказалась Машкова.