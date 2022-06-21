«Мы не справились»: дочь Машкова объявила о разрыве с отцом
Артистка не стала скрывать правду от поклонников.
Мария Машкова рассказала о прекращении общения со своим отцом Владимиром Машковым. Подробностями ситуации она поделилась в личных социальных сетях.
Как призналась знаменитость, за долгие годы общения между ней и Машковым-старшим накопилось большое количество противоречий и сложностей. В итоге этой весной они окончательно прекратили разговаривать, а все публичные появления артиста вызывают у нее лишь негативные эмоции, хотя она и постаралась сохранить теплое к нему отношение.
«С папой сложных накопившихся за жизнь обстоятельств было больше, и мы не справились», — рассказывает знаменитость.
Пользователи Сети не оставили без внимания откровенный рассказ знаменитости. Многие признались, что за последние месяцы также испортили отношения со своими родными и прекрасно понимают, в какой ситуации оказалась Машкова.
«Как вы точно все написали, спасибо вам», «Недавно оказались в похожей ситуации, очень больно», — делятся мнением подписчики артистки.