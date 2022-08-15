Музыка ни при чем: правда о баснословных заработках Вайкуле в России вышла наружу

Лайма Вайкуле за годы карьеры давно стала одной из самых узнаваемых и востребованных в стране артисток. Однако, как оказалось, деньги певица зарабатывает не только благодаря своему творчеству, ведь уже давно является преуспевающей предпринимательницей.

По данным Telegram-канала «Не Малахов. Сливки », в России артистка ведет бизнес ООО «Лайма-Люкс-Рус», связанный с косметическими средствами и оборудованием для салонов красоты. Якобы она занимается поставками по всей стране, а в 2021 году ее прибыль составила около 390 млн рублей, несколькими годами ранее — чуть меньше 450 млн.

Сейчас же, как уверены эксперты, артистка намерена только увеличивать обороты. Дело в том, что не так давно ее компания получила разрешение на ведение фармацевтической деятельности, поэтому теперь перечень предоставляемых услуг, а значит и доходы, лишь вырастут.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о проблемах знаменитости со здоровьем. Якобы после нескольких лет Вайкуле вновь заболела раком, с которым теперь пытается бороться. Сама певица никак не комментирует эти предположения.