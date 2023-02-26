Мужьям такое и не снилось: Одри Хепберн до безумия любила лишь одного человека (фото)

Одна из главных красавиц «Золотого Голливуда» Одри Хепберн всегда купалась в лучах мужского внимания. Она трижды выходила замуж, но, как показало время, по-настоящему актриса любила только одного человека — модельера Юбера де Живанши.

Отношения Хепберн и кутюрье носили платонический характер. Юбер называл Одри своей музой и любимой моделью. Кроме того, они сделали друг друга мировыми знаменитостями, ведь именно Живанши создал для актрисы ее лучшие костюмы, ставшие легендарными.

Они познакомились в 50-х, когда Одри была еще малоизвестной артисткой. Хепберн лично выбрала наряды из коллекции Живанши для фильма «Сабрина». Картина получила «Оскар» за лучшие костюмы, а французский модельер в одночасье стал знаменитостью.Живанши продолжил сотрудничать с Одри и дальше. Именно в его нарядах она появилась в культовых фильмах «Римские каникулы», «Забавная мордашка» и «Завтрак у Тиффани». Кстати, свой первый аромат L’interdit Живанши посвятил именно Хепберн, что было знаком особого к ней расположения. Также Юбер стал крестным ее сына Шона.

Модельер был рядом с актрисой, когда она тяжело переживала свои разводы. Он не оставил ее и во время болезни. Живанши тяжело переживал смерть Хепберн в 1993 году. С той поры он замкнулся в себе и перестал работать. Самого кутюрье не стало в 2018 году — он пережил свою обожаемую подругу на 25 лет.