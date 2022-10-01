Мужья уходили не к другим женщинам: опозоренная звезда «Визита к Минотавру» проговорилась

Супруги бежали от нее как можно дальше.

Колоритную восточную красавицу Наталью Аринбасарову помнят по ее ролям в фильмах «Джамиля», «Песнь о Маншук», «Улан», «Визит к Минотавру». У актрисы была насыщенная личная жизнь – правда, каждый ее брак имел один и тот же исход.

Первым мужем артистки стал известный режиссер Андрей Кончаловский. В браке у пары родился сын Егор – в будущем также режиссер. Кончаловский мечтал уехать за границу, а жена отказалась бежать вместе с ним. Но узнав о романе мужа с француженкой, Аринбасарова его отпустила.

Вторым супругом актрисы стал художник Николай Двигубский. Пара прожила вместе 10 лет, у них родилась дочь Катя, но в 1980-м Двигубский тоже надумал эмигрировать. Наталья Аринбасарова ехать отказалась – и супруг ее покинул.

Спустя два года звезда связала свою жизнь с режиссером Эльдором Уразбаевым, но и тот бросил жену, уехав в Америку. Больше Аринбасарова замуж так и не вышла.