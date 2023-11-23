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Гундарева изменяла мужу с мечтой советских школьниц: женщины поймут, когда увидят

23 ноября 2023 06:30
Гундарева изменяла мужу с мечтой советских школьниц: женщины поймут, когда увидят

Тот случай, когда адюльтер оправдан.

Сергей Насибов получил широкую известность после своей первой роли в фильме «Школьный вальс». Он сыграл легкомысленного и не совсем положительного героя, но его выступление завоевало множество поклонников.

В реальной жизни Насибов также был популярен среди женщин. Он начал встречаться с актрисой Натальей Гундаревой, с которой познакомился на съемочной площадке. Их роман начался, несмотря на то, что оба были в отношениях с другими людьми.

Насибов утверждал, что он развелся со своей первой женой Екатериной Дуровой, прежде чем начал встречаться с Гундаревой. Однако Дурова утверждала, что она узнала о романе мужа задолго до их развода.

Наконец, она выгнала его из дома, и только после этого Насибов обнародовал свои отношения с Гундаревой. Правда, их отношения были нестабильными, они часто ссорились и расставались. Через три года они окончательно расстались. Насибов всегда жалел о том, что потерял свою любовь в лице Гундаревой.

Гундарева изменяла мужу с мечтой советских школьниц: женщины поймут, когда увидят
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Кадр из фильма «Школьный вальс» (1977)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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