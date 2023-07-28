Мужской характер Гундаревой многих приводил в ужас: вот что она вытворяла

Говорят, многих талантливых людей в жизни подарком не назовешь. Большинство из них славятся своим крутым нравом, из-за которого окружающим порой ох как не просто. Была такой и Наталья Гундарева.

Коллеги как огня боялись одаренную артистку с мужским характером. Одна из самых ярких сцен с ее участием — эпизод с костюмершей в фильме «Зимний вечер в Гаграх». Звезда сыграла знаменитую избалованную певицу. И многие твердят, что именно такой она и была в общении с другими.

Между тем Любовь Руденко отметила, что истории о неуважительном отношении Гундаревой к посторонним — это не более чем слухи.

Но, по словам актрисы, с Натальей Георгиевной действительно было сложно. А все потому, что она не терпела лицемерия и всегда прямо говорила то, что думала.

К тому же, когда дело касалось работы, артистка была крайне требовательна и к себе, и к остальным коллегам. Вот почему тем часто приходилось выслушивать от Гундаревой жесткую критику.