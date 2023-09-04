Мужчины всегда избегали: что не так с Захаровой, у которой, казалось бы, есть все

Александра Захарова вынуждена прозябать в одиночестве. У знаменитой артистки есть все, кроме любимого мужа и детей. И так случилось неспроста.

Актриса на протяжении девяти лет была замужем за Владимиром Стекловым — они развелись еще в 2000 году. С тех пор личная жизнь знаменитости не ладится. Мужчины бегут от нее как от огня.

Вниманием со стороны противоположного пола звезда никогда избалована не была. Многие боялись связываться с наследницей Марка Захарова, чтобы не слыть меркантильными карьеристами. Стоило только кому-нибудь приударить за молоденькой Александрой, как все тут же судачили, что это только ради того, чтобы приблизиться к знаменитому режиссеру.

Но даже после смерти влиятельного папы актриса не встретила того самого. Захарова слишком занята, чтобы думать о замужестве: она публично выясняет отношения с директором «Ленкома» Марком Варшавером. И своей скандальной репутацией только отпугивает от себя ухажеров.