Мужчины с этими именами ненавидят тратиться на своих женщин

При описании портрета идеального мужчины большинство дам, помимо привлекательной внешности, надежного характера, верности называют такое качество, как щедрость. Желание баловать не только самого себя, но и любимую женщину, и детей, увы, свойственно не всем джентльменам. Некоторые из них предпочитают экономить на своей второй половинке - даже на 8 марта среди всего многообразия букетов они выберут самый дешевый. Эксперты в области эзотерики выяснили, какие имена носят главные жадины.

Роман

Парни, которые носят имя Роман, очень часто являются успешными и состоятельными людьми. Они не жалеют средств на то, чтобы поддерживать свой имидж - дорогие гаджеты, костюмы и автомобили их слабость.

Однако как только дело касается не себя любимого, а второй половинки, Рома превращается в жадину-говядину.

Купить букет цветов для любимой или что-то более практичное он может лишь скрепя сердце.

Детей обладатель этого имени тоже не балует, прививая им идеи аскетизма, того, что нужно довольствоваться малым. Вот только себя Роман при этом продолжает радовать дорогостоящими покупками. А если указать ему на двойные стандарты, обижается.

Константин

Обладатели имени Константин также оказались в рейтинге главных скряг. Они буквально считают каждую копейку и злятся, когда избранница обвиняет их в мелочности. Мол, ничего подобного, а туфли за пятьсот рублей тебе кто купил?

Каждый раз, когда Костя все-таки открывает кошелек, чтобы расплатиться за возлюбленную, он запоминает навсегда.

А потом, во время ссор, с гордостью извлекает воспоминание на свет божий, чтобы оспорить претензии.

Нередко обладатель этого имени ведет семейную бухгалтерию и скрупулезно записывает в онлайн-таблице все доходы и расходы. А если жена отказывается складывать часть зарплаты в общий котел, смертельно обижается.

Дмитрий

Скупость Дим нередко уходит корнями в их детство и юность, когда финансовые возможности родителей не позволяли жить на широкую ногу, а возможности зарабатывать самостоятельно еще не было.

В итоге, когда на счету у Дмитрия накапливается круглая сумма, в нем просыпается Кощей Бессмертный, готовый зачахнуть над своим златом, но никому его не отдавать.

Даже любимой женщине и семье.

Обижаться на обладателя этого имени не стоит, лучше попробовать деликатно объяснить ему, что иногда можно себя и побаловать. Возможно, со временем Дима и оттает.