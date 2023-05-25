Мужчины с этими именами чаще всего поддаются влиянию других

Интернет-издания по психологии и не только пестрят заголовками “Как распознать манипулятора”, “Как не поддаваться на провокации”, “Что делать, чтобы не стать жертвой чужого влияния”. Многие из нас способны читать целые лекции на эти темы, однако теория - не то же самое, что практика. По наблюдениям астрологов, чаще всего под чью-то дудку пляшут обладатели определенных имен. Рассказываем, какие имена носят парни, которые легко попадаются на уловки окружающих.

Алексей

Парни, нареченные именем Алексей, всем хороши. Это трудолюбивые, доброжелательные, готовые к компромиссу мужчины. Прямо-таки находка для любой девушки, мечтающей о заботливом и внимательном супруге. Однако у прекрасного Алёши есть свои недостатки, которые могут принести семье много проблем.

Дело в том, что обладатель этого имени очень доверчив.

Алексей верит в доброе начало в людских душах и не замечает двойного дна в словах и поступках недоброжелателей. А потому раз за разом наступает на все те же грабли. Что интересно, на своих ошибках Лёша не учится и снова оказывается в ловушке манипуляторов.

Виталий

Обладатель имени Виталий - добряк до мозга костей. С какой бы просьбой окружающие ни обратились к этому парню, он, как дядя Стёпа или другой подобный персонаж, обязательно придет на помощь.

“Да пустяки”, - отмахивается Виталя, когда благодарные люди пытаются дать как-то вознаградить его за хорошие поступки.

Помогать тем, кто в этом нуждается - дело хорошее и полезное, однако в своем стремлении вершить добрые дела Виталий не замечает, что порой люди пользуются его доброжелательностью. Некоторые особо нахальные особы буквально садятся ему на шею и помыкают, а тот слова поперек сказать не может. Одним словом, доброта Витали - палка о двух концах.

Тимофей

Тимофей - парень со светлой энергетикой. Обладатель этого имени мухи не обидит, не говоря уж о людях. К окружающим Тимоша относится ласково и открыто, он всегда отзывчив на просьбы о помощи и готов оказывать поддержку безвозмездно.

Но порой это выходит ему боком.

Коллега попросил посмотреть отчет, скопировал его и выдал за свой, девушка изменила, но уверяет, что ничего не было и Тимофей неправильно все понял, друг, занявший денег до зарплаты и не возвращающий их уже три года - все это обычные ситуации для обладателя этого имени. А он смотрит на все сквозь пальцы.