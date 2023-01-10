Мужчины поежатся: назван точный рост самой высокой актрисы России

Ирина Горбачева прославилась благодаря своим социальным сетям и ярким проектам. Многие зрители помнят ее работу, например, в сериале «Чики» или в драме Бориса Хлебникова «Аритмия», а ее слава с годами только увеличивается. При этом внимание любопытных поклонников привлекают не только карьера или личная жизнь артистки.

Дело в том, что Горбачеву можно смело назвать одной из самых высоких актрис отечественного кинематографа. Пользователи Сети долгое время спорили, какой же рост у знаменитости: предположения разнились от 176 до 192 сантиметров. Однако сама Ирина в одном из интервью положила конец домыслам и призналась, что ее рост — 184 сантиметра, что практически на 10 сантиметров больше роста среднестатистического мужчины.

По словам артистки, сейчас она уже не комплексует из-за того, что выше не только своих коллег, но и возлюбленного Антона Савлепова, однако в юности постоянно горбилась и стеснялась своей внешности. При этом многие поклонники не скрывают, что они вряд ли согласились бы встретиться с любимой артисткой, ведь из-за ее роста будут чувствовать себя неуютно в ее обществе.