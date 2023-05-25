Мужчины не зря отворачивались: красотка в «голом» платье произвела фурор в Каннах

Редкая знаменитость устоит перед соблазном облачиться в «голое» платье на красной дорожке. Таким пристрастием отличается вечно цветущая Дженнифер Лопес, точеная фигура которой будоражит любой разум. Недавно другая знаменитость последовала ее примеру и выбрала не в меру пикантный наряд для Каннского кинофестиваля. Но даже Джей Ло удивилась бы, увидев такое.

Героиней фестиваля стала канадская актриса и режиссер Монья Шокри. Она явилась в платье, которое тут же прозвали самым эпатажным в мире. Но ничего хорошего это не означало, ведь наряд получился откровенно провальным.

На Шокри красовалось полупрозрачное бежевое платье в пол. Разрез на пупке должен был добавить пикантности, но это не сработало. Платье выглядело чересчур вульгарным и однообразным, к тому же стройная фигура Моньи выглядела в нем несуразно.

Мужчины отворачивались от актрисы, а таблоиды назвали ее аутфит катастрофой. Очевидно, что Шокри не была готова к такому провалу. В Сети платье актрисы произвело такой же фурор, как и в реальности: «Должен существовать протокол на фестивале», «Ну и стыд», «Хочу это срочно развидеть».