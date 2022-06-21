«Мужчины мельчают»: оскорбленная Кудрявцева не стала молчать

51-летняя Лера Кудрявцева удивила признанием о семейной жизни. Как выяснилось, у телеведущей оригинальным образом распределены обязанности в доме. Кудрявцева посетовала, что в семье решения о бытовых делах принимает именно она. При этом Лера много работает, но все равно вынуждена хлопотать по дому. По ее словам, такая картина сложилась в семьях всех ее знакомых. Но эта инициативность не влияет положительно на женщин, считает Кудрявцева.

«К сожалению, мужчины мельчают», — пожаловалась Лера.

В эфир ТВ-шоу «Хватит слухов!» Кудрявцева рассказала, что на некоторые мужские обязанности по дому она не претендует. Тем не менее ее мужу, хоккеисту Игорю Макарову, для их выполнения требуется специальный помощник. Лера подчеркнула, что такая расстановка сил ее не обижает: более того, она даже не требует от мужа романтических поступков. Вечера, цветы и долгие прогулки телеведущая назвала пустяками, в основном предназначенными для «неработающих девочек».