Мужчинам на заметку: эта мелочь выдаст возраст любой женщины

Женщины прибегают к самым разным ухищрениям, чтобы скрыть свой возраст. Но есть признаки, которые выдают даму в летах — мужчинам стоить взять эти сведения на вооружение.

На первый взгляд женщина кажется молоденькой девушкой, но при ближайшем рассмотрении можно узреть возрастные маркеры. Ими являются складки от носа до губ, а также провисшая кожа под глазами. Яркий тому пример — звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. На сегодняшний момент актрисе 36 лет, и ее возраст выдают именно складки на коже. Мягкие и миловидные черты делают ее моложавой, однако наметанный глаз разглядит все нюансы ее внешности.

Процесс провисания запускается после 35 лет. Овал лица теряет свой тонус и начинает «стекаться» вниз. Избежать этого поможет лимфодренажный массаж, а вот о филлерах надо забыть. Они еще сильнее утяжеляют лицо и делают его опухшим. Кларк пока не прибегает к таким методам омоложения. И это объяснимо, ведь ее уникальная мимика серьезно пострадает после уколов красоты.