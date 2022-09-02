Мужчина с барского плеча: вы не поверите, что стоит за «дружбой» Собчак с Бородиной

Ксения Собчак и Ксения Бородина стали заклятыми подругами во время работы над шоу «Дом-2», где были в роли ведущих. Кроме общего дела звезд объединяло и кое-что еще.

В свое время журналистка крутила роман с Леонидом Нерушенко, экс-солистом группы «Динамит». Однако что-то в отношениях знаменитостей пошло не так. Однажды они поссорились так сильно, что музыкант прятался от разгневанной Собчак у Димы Билана. Та же обрывала телефон победителю «Евровидения» и колесила вокруг его дома, но певец друга не выдал.

Как пишет портал «Экспресс газета », впоследствии Собчак нашла избранника интереснее и богаче, а Нерушенко «подарила» с барского плеча своей коллеге по скандальной телестройке. Бородина влюбилась в красавчика-артиста, вместе с которым была до самой его смерти. Телеведущая тяжело переживала гибель Нерушенко: в возрасте 27 лет исполнитель разбился на мотоцикле.

Бородина периодически вспоминает экс-возлюбленного в своих социальных сетях. Телеведущая признается, что скучает по музыканту, с которым была по-настоящему близка.