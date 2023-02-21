Мужчина мечты: как спустя двадцать лет выглядит Александр Воропаев из «Не родись красивой»

После роли интригана и махинатора Илья Любимов стал получать не только письма от поклонниц, но и главные роли. Мешает ли ему экранное амплуа отрицательного персонажа в жизни?

На счету 46-летнего артиста более 60 ролей, причем далеко не все его персонажи — это злодеи. Тихий и скромный Виталий из «Неадекватных людей» добавил артисту фанаток, а сама картина завоевала пять призов на фестивале «Окно в Европу».

Любимов счастливо женат на актрисе Екатерине Вилковой, которая частенько во всеуслышание признается в любви своему супругу. В жизни, судя по фотографиям в блоге, артист совмещает в себе лучшие черты от всех героев сразу.

Брутальный брюнет с аккуратной стрижкой и легкой небритостью вызывает восторг среди подписчиков. «Я не знаю другого человека, который так хорошо играет отрицательных актеров — он шедевр!», «Такой надежный папа! Семья под крылом!» — пишут в комментариях.

К другим достоинствам Любимова поклонники причисляют голос и пронзительный взгляд. «А вы со своим взглядом случайно рентгеном или МРТ не подрабатываете?» — в шутку интересуются в комментариях.