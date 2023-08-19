Муж так и не получил: история с наследством Чуриковой приняла неожиданный оборот

Инны Чуриковой не стало в начале года. Артистка оставила после себя дом стоимостью в 300 миллионов рублей. Дом, расположенный в поселке Николина Гора, должен был достаться супругу актрисы Глебу Панфилову. Но обстоятельства сложились иначе.

Трехэтажный особняк выглядит как настоящий дворец. Он украшен старинными колоннами и рамами, а белые балюстрады отлично гармонируют со светло-бежевым фасадом. О таком доме можно только мечтать, но главный наследник так и не смог в нем обосноваться.

Как и все остальное наследство, особняк должны были разделить между собой Глеб Анатольевич и их сын Иван, юрист и продюсер. Но 89-летний режиссер уже несколько месяцев находится в больнице, восстанавливаясь после инсульта. Народный артист не выходил на связь с прессой с конца весны. Поэтому в доме живет и полностью владеет им только Иван.