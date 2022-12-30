«Муж» Пуговки из «Папиных дочек» вырос и возмужал: взгляните, как он выглядит

Давид Драмбян дебютировал на российском экране в ситкоме «Папины дочки». Именно он исполнил роль экранного «мужа» Пуговки Димы Кузякина, с которым самая младшая наследница Сергея Васнецова старательно строила отношения.

Появление юного артиста в популярном сериале стало практически единственным для него киноопытом. После «Папиных дочек» Давид появился лишь в шоу «6 кадров», а потом окончательно завязал с актерской профессией.

Как оказалось, бывшая звезда экрана выбрал для себя более стабильную работу и поступил в Высшую школу экономики, где учится на финансиста. О своей жизни Давид рассказывает в социальных сетях, где за ним до сих пор следят поклонники сериала. Как отмечают многие, артист заметно изменился за прошедшие годы и отличается своей красотой и мужественностью.