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«Муж» Пуговки из «Папиных дочек» вырос и возмужал: взгляните, как он выглядит

30 декабря 2022 18:10
«Муж» Пуговки из «Папиных дочек» вырос и возмужал: взгляните, как он выглядит

С выхода последнего эпизода сериала прошло уже 9 лет.

Давид Драмбян дебютировал на российском экране в ситкоме «Папины дочки». Именно он исполнил роль экранного «мужа» Пуговки Димы Кузякина, с которым самая младшая наследница Сергея Васнецова старательно строила отношения.

Появление юного артиста в популярном сериале стало практически единственным для него киноопытом. После «Папиных дочек» Давид появился лишь в шоу «6 кадров», а потом окончательно завязал с актерской профессией.

«Муж» Пуговки из «Папиных дочек» вырос и возмужал: взгляните, как он выглядит

Как оказалось, бывшая звезда экрана выбрал для себя более стабильную работу и поступил в Высшую школу экономики, где учится на финансиста. О своей жизни Давид рассказывает в социальных сетях, где за ним до сих пор следят поклонники сериала. Как отмечают многие, артист заметно изменился за прошедшие годы и отличается своей красотой и мужественностью.

«Как же сильно он вырос», «Красивым стал», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», 2007-2011, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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