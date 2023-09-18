Муж изменял самой желанной актрисе СССР с простушкой: проигрывала звезде во всем

Казалось бы, сложно найти советскую актрису идеальнее Элины Быстрицкой. Ее внешностью восхищались и женщины, и мужчины. Дамы мечтали походить на царственную звезду. А поклонники были готовы на любые свершения, чтобы завоевать внимание горделивой артистки.

Быстрицкая была не только признанной красавицей, но и имела абсолютный талант. Этим объяснялась ее востребованность в кино. Однако личная жизнь актрисы складывалась непросто. Ее первой любовью в ранней молодости был Кирилл Лавров. Пара собиралась к концу учебы пожениться, даже родителей уже познакомили между собой.

Но несостоявшийся муж начал изменять будущей звезде. Однажды вечером Быстрицкая решила проводить Лаврова на гастроли, предварительно купив большой букет пионов. Но на вокзале она застала любовную сцену: ее коллега Валентина Николаева нежно прикалывала к пиджаку актера ландыши.

Такого предательства артистка стерпеть не смогла и разорвала отношения с женихом. А Лавров вскоре женился на простушке Николаевой. И хотя она и в подметки не годилась его бывшей возлюбленной, их союз продержался почти 50 лет.