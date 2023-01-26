Муж и родители остались не у дел: кому на самом деле Жанна Фриске доверила сына

Жанна Фриске услышала страшный вердикт врачей вскоре после того, как впервые стала матерью. У артистки обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Шансов на ее спасение практически не было, поэтому встал вопрос о том, кто будет воспитывать сына звезды Платона.

Экс-солистка группы «Блестящие» не хотела, чтобы ее наследника растил отец — телеведущий Дмитрий Шепелев. Остались не у дел и родители исполнительницы. Об этом журналистам портала «СтарХит » поведал отец знаменитости Владимир Фриске.

Он отметил, что незадолго до смерти Жанны близкие собрались возле ее постели. Певице задали вопрос о том, с кем бы она хотела оставить Платона. Поскольку Жанна уже не могла говорить, ее попросили кивнуть головой в тот момент, когда прозвучит нужное имя.

Артистка подала знак только тогда, когда услышала имя Ольги Орловой, своей близкой подруги. К слову, певица приходится Платону крестной матерью. Вот только заняться его воспитанием она так и не смогла.

После смерти Фриске Шепелев забрал Платона и запретил ему общаться с родственниками по материнской линии. Попала в немилость и Орлова. Артистка не раз просила телеведущего позволить ей видеться с крестником, но звезда экрана остался глух к ее мольбам.