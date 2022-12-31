Муж бросил Уму Турман ради няни сына: ее лицо заставит вас содрогнуться (фото)

За Итана Хоука Ума Турман согласилась выйти замуж далеко не сразу. Звезда болезненно переживала расставание с Гари Олдманом и не хотела связывать себя серьезными отношениями. Артистка будто предчувствовала неладное и, как показало время, была совершенно права.

Предложение руки и сердца от нового возлюбленного звезда экрана все-таки приняла. В 1998 году у пары родилась дочь Майя. Спустя четыре года на свет появился и сын Левон. Без помощи няни тут было не обойтись.

Вот только яркая блондинка по имени Райан Шохьюз решила помочь артистке не только с детьми. Однажды вернувшись домой чуть раньше обычного, Турман застала мужа в постели с няней, после чего незамедлительно приняла решение о разводе, который состоялся в 2005 году.

Поклонники пары буквально возненавидели Шохьюз. Большинство из них считали, что та и в подметки не годится красавице Уме Турман. Как бы там ни было, Итан Хоук женился на своей любовнице в 2008 году. Супруги счастливы по сей день и воспитывают двоих дочерей.