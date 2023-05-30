Муравьева отказалась сниматься в кинохите СССР: не поверите, кем ее заменили

Ирина Муравьева, в отличие от многих своих коллег, не гналась за славой и признанием. Она смогла получить роль в мелодраме «Москва слезам не верит» и стала весьма востребованной актрисой. В том числе на нее обратил внимание и режиссер Владимир Меньшов.

Постановщик решил снять свою культовую лирическую комедию «Любовь и голуби», а в роли Раисы Захаровны хотел видеть голубоглазую блондинку с милыми чертами лица. Однако съемки фильма проводились далеко от столицы, и артистке пришлось бы часто ездить в командировки. Но она не хотела оставлять детей на попечении нянь или родственников, поэтому отказалась от предложения режиссера.

Тогда роль разлучницы в советском кинохите досталась Гурченко. Статная актриса с яркой внешностью сильно отличалась от миловидной Муравьевой. И все же сегодня трудно представить Раису не в исполнении Людмилы Марковны.