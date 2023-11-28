Мурашки по коже: сериал «Слово пацана» основан на истории, у которой жуткий конец

Криминальный сериал «Слово пацана» стал одним из главных проектов уходящего 2023 года. Зрители всей страны не отрываясь наблюдали за приключениями молодых казанцев, которые пытаются найти свое место в жизни. При этом мало кто догадывался, что картина основана на вполне реальной истории.

Так, в 1973 году молодой боксер Сергей Антипов, освободившись из тюрьмы, решил создать свою банду. Он открыл тренажерный зал, где обучал молодых казанцев единоборствам. А спустя некоторое время начал привлекать их к преступлениям.

Сначала банда «Тяп-ляп», которая получила название из-за района , где базировалась, — «Теплоконтроль», занималась крышеванием маленьких предпринимателей. А после начала расширять свое влияние, постепенно захватив весь город. И большую часть участников составляли школьники, которых основатели группировки не посвящали во все дела. И поэтому, когда милиция ловила кого-то из бандитов, они не могли ничего рассказать даже о ее лидерах.

Ситуация в корне изменилась в августе 1978 года. Тогда «тяпляповцы» устроили показательный разбой в центре города. Они убили и искалечили множество людей, расстреляли автобус, не щадили ни детей, ни женщин. После этого в Казань приехала следственная группа КГБ, которая сразу же нашла всех основателей: Сергея Антипова, Завдата Хантимирова, Сергея Скрябина. Благодаря слаженным действиям милиции они сразу же признались в большинстве преступлений и отправились под суд.

В итоге история банды «Тяп-ляп» закончилась десятками арестов. Большинство получили смертные приговоры, а основной лидер Антипов — 15 лет. Дело группировки стало показательным, поэтому после этого в Казани уже никому не удавалось создать такую же могущественную банду.