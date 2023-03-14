Мурашки по коже: повзрослевшая Света из «Сестер» без макияжа пугает своей внешностью

Если бы режиссером фильма «Сестры» был не Сергей Бодров, то вряд ли бы 13-летней Оксане Акиньшиной досталась роль в этом фильме. На пробах она вела себя не очень вежливо, более того, откровенно дерзила съемочной группе. Но режиссер сумел найти к ней подход, а она благодаря ему нашла дорогу к славе.

Спустя 22 года актриса продолжает активно сниматься. В этом году она сыграла главную роль в психологическом триллере «Синдром». В прошлом появилась в «Тайне» и в драматическом мини-сериале «The Телки» по одноименному роману Сергея Минаева.

На днях Акиньшина порадовала подписчиков душевной фотографией без макияжа. На нем артистка, прикрыв один глаз рукой, обращается к подписчикам с вопросом «Ну, когда же лето?». Фантов восхитили внешние данные 35-летней актрисы и ее естественная моложавость. «Такая милая», «Какая красивая», — писали в комментариях.

В девушке с фотографии едва угадывается мать троих детей, которая крутила романы с Алексеем Чадовым, Сергеем Шнуровым и Алексеем Воробьевым, а также дважды была замужем.