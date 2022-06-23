«Мухтара» не простили: Александр Носик раскрыл неприглядную правду

Поклонники Александра Носика до сих помнят его роль в сериале «Возвращение Мухтара». Актер сыграл первого хозяина собаки, вместе с которой его герой ловил опасных преступников. Популярность проекта была так высока, что он продержался на экранах 12 сезонов. Правда, уже без Носика: актер покинул сериал после второго сезона.

На днях Александр раскрыл неприглядную правду о закулисье проекта, перечислив причины своего ухода. Актера возмущал непрофессионализм сценаристов, из-за которого ему самостоятельно приходилось править реплики. Кроме того, Носик был недоволен гонораром. Накануне съемок третьего сезона он потребовал повышения зарплаты.

По словам Носика, он видел, как его коллеги по сериалу уже скопили на квартиру в Москве, участвуя в разных проектах. Он же был популярен как «хозяин Мухтара», поэтому все его пробы на другие роли в кино и сериалах оказывались неуспешными. Требования Александра не удовлетворили. В результате актер на долгое время остался без работы.