Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мухтара» не простили: Александр Носик раскрыл неприглядную правду

«Мухтара» не простили: Александр Носик раскрыл неприглядную правду

23 июня 2022 10:10
«Мухтара» не простили: Александр Носик раскрыл неприглядную правду

После съемок в сериале актер остался без ролей.

Поклонники Александра Носика до сих помнят его роль в сериале «Возвращение Мухтара». Актер сыграл первого хозяина собаки, вместе с которой его герой ловил опасных преступников. Популярность проекта была так высока, что он продержался на экранах 12 сезонов. Правда, уже без Носика: актер покинул сериал после второго сезона.

На днях Александр раскрыл неприглядную правду о закулисье проекта, перечислив причины своего ухода. Актера возмущал непрофессионализм сценаристов, из-за которого ему самостоятельно приходилось править реплики. Кроме того, Носик был недоволен гонораром. Накануне съемок третьего сезона он потребовал повышения зарплаты.

«Мухтара» не простили: Александр Носик раскрыл неприглядную правду

По словам Носика, он видел, как его коллеги по сериалу уже скопили на квартиру в Москве, участвуя в разных проектах. Он же был популярен как «хозяин Мухтара», поэтому все его пробы на другие роли в кино и сериалах оказывались неуспешными. Требования Александра не удовлетворили. В результате актер на долгое время остался без работы.

«Перестали вообще снимать», — вспомнил артист в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video