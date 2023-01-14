Мучительная, неизлечимая болезнь: сыну Яковлевой дали неутешительный прогноз

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных известен поклонникам артистки из-за своей любви к татуировкам. Многочисленные рисунки покрывают не только тело молодого человека, но и его лицо. И подобная страсть могла привести к весьма серьезному кожному заболеванию.

Так, в своих социальных сетях Денис поделился снимком с новой татуировкой на шее. Как отметили внимательные поклонники, на коже знаменитости можно заметить не только рисунки, но и неестественную сетку, которая покрывает его грудь. Как оказалось, это проявление болезни под названием пузырчатка.

По словам дерматовенеролога Наталии Жовтан, именно татуировки могли стать причиной болезни Дениса. Рисунки на коже являются высокотравмирующим фактором, из-за которого и начинается болезнь. При этом ее лечение проходит весьма долго и стоит немалых денег.

При этом Денис может никогда не вылечиться от пузырчатки. Всю жизнь он будет страдать от постоянно появляющихся пузырей, ведь любая, даже незначительная травма, приводит к их появлению.

«Уровень комфорта жизни у таких пациентов достаточно низкий, потому что любая травма, любое трение может провоцировать появление пузыря, длительно незаживающего, требующего вплоть до стационарного лечения», — уверена специалист.

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