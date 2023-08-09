Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери

Кларе, младшей дочери Эммануила Виторгана и его жены Ирины, исполнилось четыре года. В честь дня рождения наследницы артист опубликовал в социальных сетях фотографии с праздника и обратился к малышке с трогательным признанием.

Виторган женился на Ирине Млодик в 2002 году. Долгое время они не решались завести общих детей. Только в 2018 году у них родилась дочь Этель, а год спустя — Клара. Обеих девочек выносила суррогатная мать. Хотя Ирина моложе супруга на 23 года, возраст и здоровье не позволяли ей родить детей самостоятельно.

Несмотря на это, родителям пришлось немало переживать в ожидании малышки. Поздравляя младшую дочку с праздником, Виторган не сдержал эмоций:

«Мы много с тобой прошли... Все позади!»

По словам самого артиста, Клара растет очень талантливой и доброй девочкой. У нее отличное чувство юмора, идеальный слух, но самое главное — она стала очень внимательной сестрой и дочкой.