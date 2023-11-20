Муцениеце вывезла детей из страны, а Прилучный ей отомстил: подвел под статью

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный были одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Молодые и яркие звезды «Закрытой школы» поженились, обзавелись общими детьми, но сказка не могла длиться вечно... После громкого развода артисты пошли каждый своим путем, но конфликты между ними не исчерпаны.

Муцениеце родилась и выросла в Латвии. В 2023 году знаменитость вспомнила о своей родине и решила сделать латвийское гражданство детям. О планах актриса объявила в социальных сетях, рассказав, что вскоре отправится с 10-летним Тимофеем и 7-летней Мией в заграничное путешествие на машине.

Выяснилось, что экс-супруг звезды не в курсе о ее решении. Журналисты «СтарХит» обратились к актеру за комментарием. Прилучный заявил, что узнал о поездке из СМИ, и добавил, что без его разрешения дети не могут покинуть границы России. Иначе это будет считаться нарушением закона.