Муцениеце впервые обратилась к жене Прилучного: вынудили сделать это публично

Агата Муцениеце впервые нарушила молчание после того, как узнала о женитьбе своего бывшего мужа Павла Прилучного на Зепюр Брутян. Артистка была не готова к тому, что ее экс-возлюбленный вновь решит связать себя узами брака, но при этом нашла в себе силы окончательно расставить все точки над «i».

Актриса дала понять, что «мажор» не держит ее в курсе всех событий своей личной жизни. По словам Муцениеце, она узнает обо всем от общих знакомых или же через социальные сети и СМИ. Знаменитость посетовала на то, что Прилучный не позвал на свою свадьбу ее и их общих детей — дочь Мию и сына Тимофея. Она подчеркнула, что наследникам стоило быть рядом с отцом в столь важный для него день.

Однако звезда не держит обид на экс-супруга и его новую жену за то, что те не предоставили ей возможности их поздравить. Более того, она публично обратилась к новой спутнице жизни актера и к нему самому. «Пожелаем новобрачным счастья», — отметила Муцениеце в интервью, которое дала для YouTube-канала «Сама Меньшова ».