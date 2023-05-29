Муцениеце такое и не снилось: фото родившей жены Прилучного шокировало россиян

В апреле этого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мамой и папой Микаэля. Актер присутствовал на родах и лично перерезал пуповину. В это трудно поверить, но спустя месяц новоиспеченная мать выглядит как настоящая модель.

Недавно Зепюр поделилась свежим снимком с прогулки — счастливая жена Прилучного позировала с коляской. На Брутян был черный костюм из струящейся ткани и топик. Поклонники актрисы не поверили своим глазам, ведь фигура 27-летней Зепюр выглядит потрясающе, будто за ее плечами не было недавней беременности и родов.

Агата Муцениеце может только позавидовать форме Брутян. Во время первой беременности экс-супруга Прилучного поправилась на 20 килограммов, а во время второй — на 17. Агата пришла в норму лишь спустя несколько месяцев.

Подписчики Брутян не скрыли своего восторга, увидев, в какой форме она находится:

«Не может быть! Это старое фото наверняка. Животик так быстро не может уйти, и не втянешь его», «Где послеродовой живот? Браво, Зепюр!», «Как будто и не рожала! Красавица».

В чем же секрет феноменальной стройности актрисы? Во время беременности она много гуляла, ходила к массажисту и занималась фитнесом с разрешения доктора. Это и помогло Зепюр остаться в форме.