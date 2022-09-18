Муцениеце не первая: правду о романе Прилучного со звездой Голливуда предали огласке

В самом начале отношений Агата Муцениеце и Павел Прилучный удивили поклонников, показав общие татуировки. Знаменитости, когда стали мужем и женой, набили себе обручальные кольца. Многие поклонники высоко оценили такой жест, посчитав его весьма романтичным. Как оказалось, такую идею артист предлагал не только бывшей супруге.

Так, до Муцениеце Прилучный несколько лет встречался с голливудской актрисой Никки Рид. Роман знаменитостей был крепким, и они даже планировали расписаться. В это время звезда «Сумерек» решила доказать свои чувства и, как пишет портал WomanHit , набила фамилию избранника на запястье руки. В течение пары лет артистка красовалась необычной татуировкой, а после разрыва избавилась от нее.

Теперь, как предполагают поклонники, Прилучный принудит и свою новую избранницу Зепюр Брутян увековечить связь с ним на коже. В ближайшее время они ждут совместных татуировок от молодоженов.